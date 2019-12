«Voglio vincere tutto con la Juve»

Timothy Ormezzano

TORINO - Tutti sapevano che non sarebbe andato a Parigi, molti lo aspettavano a Milano. E invece no, Cristiano Ronaldo ha snobbato tutti, disertando sia la cerimonia del Pallone d'oro che il Gran Galà del Calcio Aic. Sorride invece De Ligt, 15° assoluto e soprattutto vincitore del Premio Kopa riservato al migliore Under 21: «Adesso voglio vincere tutto: Champions, campionato e Coppa Italia - così il difensore olandese, che ha battuto anche Joao Felix e Jadon Sancho -. La sfida contro l'Inter è dura ma la stagione è ancora lunga».

Insomma, CR7 si conferma allergico alle sconfitte. Il premio quale miglior giocatore della serie A non mitiga la delusione per il 6-5 subito dal collega-rivale Messi nella loro partita a colpi di Palloni d'oro. CR7 ha incassato una frecciatina da Van Dijk («Ronaldo assente? Perché era un rivale per il premio»), ma anche la difesa d'ufficio di Paratici: «L'abbiamo sempre detto: noi pensiamo che Cristiano meritasse il Pallone d'oro. Le classifiche sono opinabili. Non lo vedo in un momento difficile».

Pure il noto agente Jorge Mendes ha dato voce al silenzio del suo illustre assistito: «Cristiano resta il miglior giocatore di sempre». La storia parla per lui, ma l'attualità dice un'altra cosa.

Sette reti in 16 partite tra campionato e coppe: questa è la peggiore partenza di Ronaldo da 13 anni a questa parte, da quel lontano 2006-07 in cui segnò 5 gol con il Manchester United. Nello stesso periodo del 2013-14 e del 2014-15, Cristiano aveva segnato addirittura 25 e 27 reti.

Senza gol in trasferta da più di sette mesi, dal 27 aprile in casa dell'Inter, CR7 proverà a rompere il sortilegio sabato in casa della Lazio di quell'Immobile che ha segnato 12 gol in più di lui tra campionato e coppe.

Il tutto, sperando che la Roma fermi l'Inter. «Abbiamo un solo punto di ritardo dai nerazzurri, non dieci. Saranno importanti gli scontri diretti», afferma Pjanic. «Non siamo preoccupati. Abbiamo già vinto lo scudetto pur non essendo in testa a dicembre», ricorda Paratici.

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

