TUTTI IN CAMPO

MILANO - Non ci sono più solo le chiacchiere del mercato. È arrivato anche il campo a sfamare le vacanze dei tifosi senza calcio ufficiale. È ricominciata la sarabanda delle amichevoli, per adesso solo dai ritiri estivi. Nei prossimi giorni inizieranno anche i match nelle tournée in giro per il Mondo: tanto care alle società per motivi economici, magari meno a qualche allenatore più avvezzo alle preparazioni precampionato più tradizionali.

Il fine settimana appena andato in archivio ha visto il debutto di alcune big. A Lugano buona la prima per l'Inter di Antonio Conte, vittoriosa 1-2 sui ticinesi grazie alle reti di Sensi e Brozovic. 18-0 invece per la Lazio nella tradizionale sgambata contro i dilettanti dell'Auronzo di Cadore, con triplette di Correa e Luis Alberto.

Sabato, invece, un Napoli rimaneggiato aveva perso 1-2 con il Benevento di Pippo Inzaghi a Dimaro, con Carlo Ancelotti che aspetta James Rodriguez. Atletico Madrid permettendo. Tutto dedicato alla battaglia di Sinisa Mihajlovic, il 5-0 del Bologna sullo Sciliar a Castelrotto.

Debutto a Clusone con vista sulla Champions League per l'Atalanta. La stagione più bella (almeno in partenza) della storia del club bergamasco ha preso il via con un 5-1 contro una rappresentativa locale. Da segnalare la doppietta di Barrow e i primi minuti in nerazzurro del nuovo acquisto Luis Muriel.

Gasperini ha anche annunciato l'imminente arrivo del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, che oggi si sottoporrà alle visite mediche. Il primo ad affrontare un match ufficiale sarà il Torino, giovedì 25 ad Alessandria per l'andata dei preliminari di Europa League.

Intanto i granata di Mazzarri hanno travolto 15-0 il Merano a Bormio, con addirittura 6 centri di Simone Zaza. La Fiorentina B, rimasta a Moena con Emiliano Bigica (mentre i viola A sono negli States con Vincenzo Montella) ha avuto la meglio per 6-1 sul Real Vicenza.

Infine spalti pieni a Mezzano per il 12-0 della matricola Verona al Primiero, con tanto di poker del sempreverde Pazzini.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

