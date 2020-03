Tre milioni per l'emergenza, bagarre in aula

Tre milioni per fronteggiare l'emergenza Coronavirus a Milano, che prevede anche il rinvio del pagamento di tasse e tributi e il rimborso alle famiglie per quei servizi che sono stati sospesi, come ad esempio la refezione delle mense scolastiche.

A proporre il fondo, con un emendamento al Bilancio di previsione che si discute in Comune, è la maggioranza di centrosinistra insieme al Movimento 5 stelle. Ma in aula ieri è stata bagarre, con urla e insulti tra maggioranza e opposizione perché il centrodestra non è in linea con la proposta, alcuni consiglieri sono arrivati quasi alle mani. Il «Fondo emergenza virus» servirà per attività straordinarie «di tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti comunali e dei cittadini, con particolare riferimento agli anziani e agli affetti da patologie», per l'acquisto di mascherine e prodotti per la sanificazione; per la «dilazione» nell'anno delle scadenze legate a tariffe, concessioni e tributi. Il documento impegna la giunta a attivarsi per garantire «il diritto al salario delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative impegnate sugli appalti di scuole e cultura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

