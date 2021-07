Timothy Ormezzano

Rieccolo. Il marziano CR7 è di nuovo atterrato sul pianeta Juve, a quanto pare per restarci, anche se l'ultimissima parola non è ancora stata pronunciata. Cristiano Ronaldo è arrivato con il suo jet privato all'aeroporto di Caselle nel primo pomeriggio di ieri.

Il programma di oggi prevede per lui le visite mediche e la prima sgambata agli ordini di Allegri. Ma più di quello che farà vedere in campo, alla Juve interessa sentire quello che dirà dopo quasi due mesi di silenzio su ogni questione relativa alla sua partenza o permanenza alla Juve.

Basterebbe imitare De Ligt, che ieri sui social si è detto «ricaricato e pronto a iniziare una nuova stagione». L'agente di CR7 ha provato a flirtare con il Psg, l'unica alternativa alla sempre più probabile conferma in bianconero. Ronaldo ultimamente è apparso molto distante dalle questioni juventine: è ora di riavvicinarsi oppure rompere definitivamente.

Secondo il vicepresidente Nedved la sua conferma per il quarto e ultimo anno di contratto è fuori discussione: «Cristiano torna perché è stato convocato per lunedì - aveva detto sabato scorso -. E resterà con noi». A meno di colpi di scena. Ma questi sono giorni importanti anche per il futuro di Dybala. Entro domani arriverà dall'Argentina il suo agente Antun, costretto però a osservare un periodo di quarantena. Sembra finito il tempo delle schermaglie dialettiche, con botta e risposta tra la Joya e il presidente Agnelli. Le parti vogliono trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza tra undici mesi. Tra mercoledì e giovedì infine il Locatelli Day, con il terzo (decisivo?) incontro tra Juve e Sassuolo.

I neroverdi attendono un rilancio dei bianconeri e chiedono sempre 40 milioni, ma ora aprono all'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica come Dragusin. Un altro difensore, l'esterno Frabotta, è a un solo passo dall'Atalanta (prestito con diritto di riscatto). Il club bergamasco è molto interessato anche a Demiral, la prima scelta per rimpiazzare il partente Romero (lo vuole il Tottenham).

Sul difensore turco, valutato 30-35 milioni dalla Signora, si registra il ritorno del Borussia Dortmund. Se Demiral dovesse scegliere la Dea i bianconeri avranno qualche chance in più di regalarsi Gosens, vero e proprio oggetto del desiderio.

Lunedì 26 Luglio 2021

