Stasera Juventus-Ajax Allegri: «Vietato sbagliare»

TORINO - Se la Juve questa sera sogna di bissare una notte come quella in cui ha asfaltato l'Atletico, l'Ajax vuole ripetere il colpaccio fatto agli ottavi in casa del Real. L'1-1 dell'andata ad Amsterdam «non conta niente», a detta di Allegri. «Sarà come giocare una partita secca». Nemmeno il cast sarà determinante, a sentire il tecnico bianconero. Per lui conterà di più la sceneggiatura: «Chi scende in campo dovrà essere una iena. L'aspetto motivazionale sarà fondamentale». E ancora, a scanso di equivoci: «Non bisognerà gestire il risultato dell'andata. Sarà una sfida infinita, sempre aperta. L'Ajax giocherà fino alla fine per vincere, proprio come noi. Vogliamo andare in semifinale di Champions, con o senza De Jong dall'altra parte».

La notizia della vigilia è il ko di Mandzukic, bloccato da un problema al tendine rotuleo. «Ma Mario non avrebbe probabilmente giocato», sorprende tutti Allegri, che dovrebbe rilanciare Dybala al centro di un attacco completato da Bernardeschi e Ronaldo. «Gioca Paulo o Kean oppure nessuno dei due: fino a domani (oggi; ndr) non decido niente».

La conferma è invece il forfait di Chiellini, con Rugani chiamato a ripetere l'ottima prova dell'andata. Allegri recupera Emre Can, candidato a galleggiare tra centrocampo e difesa: «Dobbiamo giocare come contro l'Atletico - sprona in tedesco -. Vogliamo vincere la Champions. Abbiamo grande rispetto dell'Ajax, ma nessuna paura».

Tornano a disposizione anche Khedira e Douglas Costa, benché non entrambi siano al meglio. La Juve approfitterà del tête-à-tête con i Lancieri per avvicinarsi a De Ligt, segnalato però più vicino a Barcellona e Bayern Monaco. «Domani penserà soltanto all'Ajax - assicura il suo tecnico ten Hag -. Non ho idea di quale sarà il suo futuro». Ma oggi è previsto anche un incontro con Jorge Mendes, agente di CR7 e di quel Joao Felix per il quale la Signora fa sul serio. Non bastano i 75 milioni offerti dai bianconeri. Il 19enne del Benfica, che preferirebbe la Juve al Real Madrid e ai due club di Manchester, è infatti blindato da una maxiclausola rescissoria da 120 milioni.

