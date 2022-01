Sono state ore d'ansia quelle di ieri per il noto procuratore sportivo Mino Raiola, che è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per essere sottoposto a un intervento chirurgico. A confermare il ricovero è stato il prof. Alberto Zangrillo, primario all'ospedale milanese e fresco presidente del Genoa, che ha precisato: L'operazione era programmata da tempo. Raiola comunque resterà ancora in osservazione in ospedale per le prossime ore. Per tutta la giornata si sono susseguite notizie frammentarie, che hanno costretto l'entourage del procuratore a spiegare la situazione con un tweet apparso sul profilo ufficiale: Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c'è stato nessun intervento d'urgenza.

A 54 anni, Raiola conta tra i suoi assistiti campioni del calcio mondiale come Ibrahimovic, Pogba, Verratti, Donnarumma (fresco campione d'Europa e al centro di una telenovela l'estate scorsa che lo ha visto passare dal Milan al PSG), ma anche il difensore della Juve De Ligt, che potrebbe partire la prossima estate (destinazione Barcellona?), così come l'attaccante del momento, il norvegese Haaland. (D.Pet.)



