«Sognando insieme» le Olimpiadi

«Sognando insieme». È lo slogan scritto su maxischermo che ha accolto ieri i membri del Cio (Comitato olimpico internazionale) in Italia per valutare la bontà della proposta Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026.

Guidati dal rumeno Octavian Morariu, sono atterrati a Venezia per iniziare il tour di sei giorni durante i quali ispezioneranno le sedi indicate nel dossier di candidatura dei Giochi. La rivale è Stoccolma e la decisione sarà presa a Losanna il 24 giugno.

I rappresentanti del Cio partono da Veneto e Trentino per poi traslocare giovedì a Milano. Ad accoglierli, ieri, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto ha ribadito nel suo sviluppo e nella strada che ci porterà a Losanna. Ce la possiamo fare». Gli fa eco il padrone di casa, il governatore del Veneto Luca Zaia: «Si dice che si corre per partecipare, ma noi corriamo per vincere». Ad aiutare la corsa italiana c'è la presa di posizione del governo che, dopo l'ostracismo iniziale nel concedere i finanziamenti, si è convinto a fare la propria parte. Lo ha confermato il sottosegretario con delega alla Sport Giancarlo Giorgetti, anche lui a Venezia: «I fondi arriveranno. Stiamo firmando l'accordo tra enti locali e governo per cui ci sono tutte le condizioni per potere afre l'ultimo sprint». Giorgetti, poi, annuncia una lettera con gli impegni dell'esecutivo che il premier Conte firmerà entro venerdì. Il calendario delle visite è serrato in attesa dell'arrivo dei delegati a Milano, domani alle 20. (M.Cor.)

