Parchi e piazze fumo free

Michela Corna

Anche alle fermate di tram e bus potrebbe essere proibito fumare. Perché è un'abitudine inquinante. È la proposta del sindaco Giuseppe Sala, annunciata sabato, per combattere lo smog - un'emergenza sempre più urgente - non solo con i divieti per le auto e i furgoni. Ma anche con le cattive abitudini della vita quotidiana dei milanesi. In realtà, a Milano, esistono giù aree smoke-free dove le sigarette sono bandite: in piazza dell'Ateneo nuovo alla Bicocca, per esempio, dove sono comparse, sotto alcune panchine, le scritte «smoking area». Entro aprile saranno vietate anche negli spazi esterni dell'Università Statale, dai porticati ai cortili: gli studenti potranno fumare solo in aree riservate. Anche passeggiando a Porta Nuova, nella piazzetta privata costruita da Coima, tra le vie Confalonieri e De Castillia, dove si affaccia la sede di Google Italia, non è possibile accendere una bionda, pena il richiamo dei vigilantes. E ancora: dal 2012 non si può più fumare in tutti i parchi pubblici milanesi, nelle aree in cui ci sono le giostrine per i bambini e le attrezzature sportive, pena una multa da 25 a 500 euro.

In Italia, i tabagisti hanno vita dura anche nelle spiagge, dove devono stare lontani almeno 200 metri dalla riva. E ora Sala punta ad estendere il no smoking alla pensiline dei mezzi pubblici Atm e dove si formano lunghe code di persone, come ad esempio gli ingressi dei musei: sarà possibile con un'apposita ordinanza che potrebbe essere firmata a marzo, ma prima un passaggio in consigio comunale. Una crociata anti-fumo all'aperto con il sogno o l'utopia dipende dai punti di vista - di trasformare Milano nel 2030 in una città smoke free, sulla scia di altre metropoli del mondo, come New York e Tokio. Intanto, la proposta divide. Gli ambientalisti con il consigliere dem Carlo Monguzzi esultano: «Lo smog ha tante cause dichiara è le sigarette contribuiscono alla concentrazione di inquinamento in misura del 5/7 per cento». «Di marketing elettorale, per distrarre dalle questioni importanti» parla invece il centrodestra.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA