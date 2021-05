Milano prima domina poi rischia con il Bayern: è tra le top 4 d'Europa

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia è alle Final Four. Al termine di una gara 5 palpitante, Milano riesce ad imporsi sull'ostico Bayern Monaco (92-89 il finale), conquistando, davanti al patron Armani, il pass per le Final Four di Colonia (28-30 maggio). L'ennesimo capolavoro della squadra di Messina, brava a non perdere mai la concentrazione e straordinaria a livello difensivo. Prestazione da incorniciare per Shields, autore di 34 punti e uomo della provvidenza per l'AX nei momenti caldi del match. Decisivi anche i veterani Hines e Rodriguez. Buon inizio del Bayern Monaco (8-2). Shields sveglia l'Olimpia che mette la testa avanti (18-16). Il merito dei bavaresi è di segnare sempre (11/13 da due). Parziale di 12 a 0 per l'Olimpia che scappa a +11 (super Shields). Il Bayern, come sempre, non indietreggia e resta in scia. All'intervallo, 50-40. Ad inizio ripresa, massimo vantaggio milanese (+16). La squadra tedesca accusa il colpo ma non smette di lottare. Complice qualche errore di troppo dei padroni di casa, il Bayern rientra sino a -10 (63-53). Ci pensa Hines a ricacciare indietro gli avversari. Con orgoglio la squadra di Trinchieri tenta l'ennesima rimonta. Milano spreca un vantaggio colossale a 1'18 dalla sirena (91-79). Il Bayern ha la palla della vittoria. Hines ferma Baldwin IV. Il tiro della disperazione di Zipser non entra. L'Olimpia è tra le migliori quattro squadre d'Europa. Ora testa al campionato, ci sarà tempo e modo per pensare a Colonia.

