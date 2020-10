Mancini lancia Immobile

Marco Zorzo

Stasera a Bergamo (alle 20,45, diretta tv su Rai Uno) l'Italia targata Roberto Mancini prova a dare uno scossone al girone di Nations League che la vede in testa, con u punto di vantaggio (5) su Olanda e Polonia. Dal campo di patate di Danzica allo stadio praticamente nuovo di zecca dell'Atalanta, gli azzurri vogliono chiudere (o quasi) la pratica qualificazione.

E contro gli orange di De Boer toccherà a Immobile la maglia di centravanti. «Chiariamo le cose, è una Nazionale messa insieme due anni fa, abbiamo un gruppo di ragazzi bravissimi, altrimenti non avremmo fatto questi risultati - ha spiegato il ct Mancini in conferenza stampa a Bergamo -. Io ho rispetto dei giocatori, avranno una partita ogni tre giorni, a fine campionato non andranno in vacanza, quindi devo salvaguardarli: se ho tre partite ne faccio giocare una per uno, stavolta a Immobile. Ciro è un bravissimo ragazzo, ha fatto una valanga di gol, ma ho anche rispetto per quella che sarà la sua stagione, lunghissima».

Domanda d'obbligo: era proprio il caso di giocarla questa Nations League? Ecco il Mancio-pensiero: «Non sarebbe stato il caso di programmare diversamente la stagione? Non lo so, per quel che riguarda la Nazionale, già le partite sono tante rispetto a quelle di vent'anni fa. Noi ci troviamo una volta ogni tanto, si potevano eliminare due amichevoli. Questo forse, insomma. Chi decide ha motivi giusti per farlo».

Il prossimo mese si potrebbe rischiare di far a meno di qualche giocatore per via del Coronavirus. «Chiunque può trovarsi positivo, anche i calciatori con bambini piccoli che vanno a scuola e tornano. I ragazzi fanno attenzione, ma potrebbe accadere. Qualcuno a novembre potrebbe non venire, spero di no e che possano venire e fare quel che capita ora».

Intanto a Pisa l'Under 20 di Bollini, rinforzata da 4 elementi dell'Under 21 ferma per Covid, regola gli avversari con un netto 2-0 (a bersaglio Sottil e Cutrone). Gli azzurrini raggiungono a quota 16 proprio l'Irlanda, che ha una partita in più: Euro 2021 prenotato.

