La #TagliaNutella si racconta con ironia

È cominciato tutto quest'estate da un articolo su Leggo di Alessandra De Tommasi, collaboratrice del giornale (foto a lato), ripreso subito da Apple News e Dagospia e poi condiviso sui social da migliaia di utenti. Adesso quella testimonianza Una vita da #TagliaNutella diventa talk nell'evento Stand Up for Girls!, dialogo sulle questioni di genere in programma lunedì 18 novembre in Fondazione Feltrinelli.

Alessandra De Tommasi racconta la sua storia, una sorta di confessioni di una mente plus size, ovvero il viaggio quotidiano attraverso occhiatacce e frecciatine delle commesse, commenti graffianti su internet, ideali di perfezione fisica irraggiungibile, ma anche attraverso un processo di accettazione, perché magrezza non è sempre sinonimo di felicità. E perché la taglia curvy chiede e pretende rispetto. Se ne parla nell'appuntamento serale di short talks di dieci minuti con personaggi del mondo dello spettacolo e dei media (l'ingresso è libero previa prenotazione del posto via email: indifesa.milano@tdhitaly.org). Stand Up for Girls!, seconda edizione, si tiene nell'ambito della campagna Indifesa lanciata da Terre des hommes a tutela di bambine e ragazze maltrattate, volta a sensibilizzare su tematiche come bullismo e discriminazioni.

