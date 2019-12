LA SCELTA DI ZLATAN

Luca Uccello

MILANO - Corsa a due. Un testa a testa tra il Milan e il Bologna targato Sinisa Mihajlovic. Il Napoli è uscito di pista qualche curva fa e la Fiorentina non ha mai realmente partecipato alla gara, per parola del suo presidente. Breve riassunto: «Ci vediamo presto in Italia», ha fatto sapere Ibrahimovic in un'intervista. «Non vediamo l'ora di vederti qui», gli scrive la Fiorentina con tanto di fotografia mentre esce dal campo con una maglia Viola appoggiata sulla sua spalla.

Ma il presidente Rocco Commisso si ritira subito da questa pericolosa corsa: «Non sto pensando a Zlatan: ci sono già io che sono vecchio». Una battuta che fa forza ancora una volta al Milan, a Maldini e Boban, che con Ibra in squadra potrebbero fare un altro campionato, una grande rimonta. Anche i tifosi lo aspettano, la Curva Sud in primis è pronta a riabbracciarlo.

Ma attenzione al Bologna e al rapporto stretto con Sinisa. L'ex allenatore rossonero tra oggi e domani si sentirà con Zlatan. Una chiamata programmata per conoscere la sua decisione, per sapere se quella con il Milan è una partita ancora aperta oppure no, se la sua scelta è stata fatta, se è andata al di là del cuore. Una scelta, seguendo il ragionamento dello svedese, fatta di stimoli (il Milan che deve rimontare in classifica per poter lottare per un posto in Champions ne dà parecchi) e soldi, quelli quando si parla di un giocatore come lui, seguito da uno come Raiola, non passano mai in secondo piano. L'indizio di Ibra non lascerebbe dubbi («È una squadra che deve vincere di nuovo e che deve rinnovare la propria storia»).

Il Milan ci lavora da mesi, anzi dalla scorsa stagione. La proposta di Casa Milan è stata fatta ancora una volta ed è sempre ricca. Un'offerta di 18 mesi di contratto che va contro ogni regola di Gazidis. Ma per salvare la baracca rossonera vanno bene anche i vecchi. Serve uno come Zlatan (38 anni): perch là davanti si fa sempre, troppa fatica a buttarla dentro. I numeri non sono più un segreto, come non lo è il fatto che Piatek sta cercando squadra. Ma una risposta definitiva arriverà solo all'inizio della prossima settimana. Staremo a vedere.

