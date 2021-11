Incastrati dalle telecamere di videosorveglianza i baby vandali che, a Cologno Monzese tra il 23 e il 24 ottobre scorsi, devastavano gli arredi urbani, utilizzando come giavellotti gli ombrelloni all'esterno di un bar nel centro cittadino. L'episodio era stato denunciato sui social dal sindaco Angelo Rocchi, che ora ha voluto informare la cittadinanza dell'epilogo della vicenda con un altro post su Facebook: «Siamo riusciti a identificarli grazie ai vigili che hanno lavorato duramente. Si tratta di quattro ragazzi residenti in città: due di 14 anni, uno di 15 e uno di 17 anni. Tutti sono stati sanzionati per aver creato turbativa e pericolo in luogo pubblico».

ll post ha scatenato il dibattito sul web: c'è chi ha invocato «punizioni esemplari». «A Cologno non c'è spazio per questo genere di bravate», ha chiosato Rocchi. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:01

