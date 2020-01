Ida Di Grazia

Il regno di Arandelle incanta Milano. Da oggi e fino al 26 gennaio 2020 arriva al Mediolanum Forum di Assago Disney on Ice: Frozen, il Regno di Ghiaccio. Uno spettacolo unico nel suo genere che racconta sui pattini uno dei film d'animazione più amato dalle nuove generazioni dei fan Disney: Frozen.

Ci saranno Elsa e Anna nei loro incantevoli costumi di scena, non mancherà Olaf il pupazzo di neve che ama il calore, l'uomo del ghiaccio Kristoff, con la sua fida renna Sven, i simpatici Trolls, insomma tutti ma proprio tutti i protagonisti del film d'animazione vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe e che ha incassato di più nella storia del cinema (oltre un miliardo di dollari). In scena oltre venti attori-pattinatori, che seguono le coreografie realizzate da Cindy Stuart, coreografa anche di numerosi campioni olimpici e mondiali di pattinaggio che danzeranno sulle note di una colonna sonora che nel 2014 è stato il disco più venduto al mondo Lo show segue fedelmente la trama del film Disney.

«Per noi - ha spiegato la regista Patty Vincent in una recente intervista - è stato molto importante rimanere fedeli al lungometraggio, pur ovviamente adattandolo al nostro spettacolo sul ghiaccio. Abbiamo apportato alcune modifiche alla narrazione in base al tempo dello spettacolo e al modo di entrare e uscire dalle diverse scene. Ma la musica, ad esempio, è esattamente quella del film: il pubblico può quindi essere certo di ascoltare le canzoni così tanto amate, cantando e ballando con gli artisti in scena».

Ad accompagnare gli ascoltatori nel regno di Arandelle Topolino, Minnie,le amate principesse Disney e i personaggi di Toy Story e Alla Ricerca di Nemo della Disney Pixar, oltre ai personaggi de Il Re Leone, tutti riuniti per dimostrare che l'amore vero è l'emozione più forte e potente di tutte.

Giovedì 23 Gennaio 2020

