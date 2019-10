Halloween, è qui la festa?

Claudio Burdi

Torna Halloween e tutta Milano si prepara per una notte horror danzereccia, con serate speciali, tematiche e non, dove la maschera, anche se consigliata, non sempre è d'obbligo. Ecco un vademecum delle feste in città.

Il Base Milano diventa per una notte un luogo gotico fiabesco con lo spettacolo - ispirato ai film di Tim Burton - dei The Spleen Orchestra, tra costumi, proiezioni e scenografie di impatto, per poi proseguire fino all'alba con djset scatenati. Sui navigli al Vista Darsena è allestito un tendone da circo nero per il party in collaborazione con Heineken, tra trucchi, giochi e tanta musica dance. Al Vibe Room il tema è Alice in Wonderland. L'ex chiesa sconsacrata sede del Gattopardo ospita una serata ispirata a IT di Stephen King tra musica e performance in versione dark di mangiatori di fuoco e ballerini acrobati appesi al soffitto, mentre il Just Cavalli si trasforma per una sera nel castello della strega di Biancaneve. Anche all'Hollywood protagonista è il malvagio clown di IT, mentre al The Club il giovedì trap e hip hop Atlanta in versione Darkness, tra allestimenti e spettacoli a tema vede in console come special guest Junior K, dj ufficiale di Sfera Ebbasta. Chi ama l'hip hop e il reggaeton può scegliere tra la serata ispirata alla serie The House of Cards del The Beach, il Mamacita Halloween party del Fabrique con le selezioni di Max Brigante o l'Uptown Trick or Treat party del Volt, dove la maschera più bella verrà premiata con un tavolo per il prossimo giovedì del locale.

Ai Magazzini Generali c'è la la Night of Dead degli universitari, mentre i più alternativi non possono perdersi l'Halloweird Mars Attacks party House of Bordello del Plastic. E per chi è interessato solo a tanta buona musica tutta da ballare ci sono grandi dj e producer internazionali a far alzare le mani al cielo: Craig Richards al Discosizer, Leon all'Amnesia, Mina e l'mc Bryte al Q Club, i Session Victim al Tunnel Club.

Giovedì 31 Ottobre 2019

