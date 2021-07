Hack, la prima donna con una statua

La prima donna sarà Margherita Hack. Spetterà all'astrofisica e divulgatrice scientifica aprire il percorso per ridurre un gap di genere in un settore nel quale finora non c'è stata proprio partita: quello delle statue. A Milano, su 121 sculture dedicate a personaggi celebri, nemmeno una ricorda una donna. Nella primavera del 2022, nel centenario della sua nascita, la città dedicherà una statua alla signora delle stelle.

L'iniziativa è ideata e promossa da Fondazione Deloitte, in coprogettazione con Casa degli Artisti ed è sostenuta da Palazzo Marino. Il progetto è già partito. Casa degli Artisti sta invitando una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee e il progetto vincitore sarà selezionato da una giuria di esperte ed esperti nel corso del prossimo autunno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA