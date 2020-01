Greta Posca

Per sempre Mimì. L'arte e la vita tormentata di Mia Martini indagate da Melania Giglio. L'attrice che, in passato ha raccontato un'altra vita professionale e artistica dilaniata, ovvero quella di Edith Piaf, domani e domenica al Teatro Gerolamo tratteggia l'anima della grande cantante, scomparsa nel 1994, nello spettacolo Mimì. In arte Mia Martini, per la regia di Daniele Salvo.

Continua l'onda lunga del successo postumo della cantante: dopo i numeri record Rai del film per la tv dell'anno scorso, adesso la ribalda del palco. Mimì è una donna che troppo ha sofferto, che troppo ha pagato l'enorme talento. Milena Giglio con l'aiuto di due figure amiche, due guardiani, forse due angeli, che la evocano, ripercorre tutta la vita di Mia Martini. Facendo pace con la famiglia, con chi l'ha sfruttata, con i suoi amori, con chi le ha addossato maledizioni. Farà pace soprattutto con se stessa. e con il suo talento. Sul palco Melania Giglio esegue i grandi successi di Mimì. Da Piccolo uomo a Almeno tu nell'universo, da Minuetto a E non finisce mica il cielo fino alla Costruzione di un amore.

Il 25 e 26 gennaio. Teatro Gerolamo. Piazza Beccaria. Orari diversi. Biglietti 25-10 euro.

