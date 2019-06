Giammarco Oberto

Non una, ma ben quattro ordinanze per garantire la privacy della reunion tra amici di lunga data sul lago di Como, questo week-end. Perché uno è il padrone di casa, George Clooney, che da ormai 15 anni ha eletto a suo buen retiro Villa Olendra a Laglio. E l'altro è Barack Obama, inquilino della Casa Bianca fino all'era Trump.

L'ex presidente americano doveva arrivare sul lago di Como già oggi. Invece il clan Obama - ci sono anche Michelle e le figlie Malia e Sasha - ha prolungato di un giorno le vacanze in Provenza e arriverà con un volo privato domani alla Malpensa per poi spostarsi direttamente a Laglio, dove saranno ospiti dell'attore e della moglie Amal fino a lunedì.

Il sindaco Roberto Pozzi ha firmato quattro ordinanze per blindare la zona intorno alla splendida villa affacciata sul lago, che nel tempo ha già ospitato il principe Harry e Meghan Markle, Brad Pitt, Cindy Crawford, Michael Douglas e molti altri. Tutti cari amici di Clooney, come anche gli Obama.

Il piano è stato messo a punto con un vertice nella prefettura di Como. Dalle 7 di domani alle 18 di lunedì non saranno accessibili la spiaggia Riva Soldino e il molo di Laglio, anche ai pedoni. Non sarà possibile lasciare le auto nel parcheggio sul retro della villa e in quello di piazza Barelli. Muoversi nel paesino lariano sarà un incubo, ma i residenti sorvolano: da quando c'è Clooney Laglio è entrato nelle guide turistiche internazionali.

Venerdì 21 Giugno 2019

