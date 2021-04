Giammarco Oberto

La cercavano da venerdì pomeriggio, Polina Kochelenko. L'hanno ritrovata alle prime luci dell'alba di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco, in un canale di irrigazione a 500 metri da dove abitava da qualche mese. Annegata in un metro e mezzo d'acqua, nella roggia Malaspina che taglia i campi tra Valeggio e Ottobiano, in Lomellina.

Un tragico incidente - secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Vigevano - si è portato via l'ex modella di origini russe, 35 anni, ex concorrente di reality show e una grande passione per i cani che aveva trasformato in lavoro: faceva l'addestratrice cinofila. E proprio il suo amore per i cani le è costato la vita: si è tuffata - è l'ipotesi investigativa - per salvare due cuccioli caduti nella roggia, ma la corrente l'ha trascinata impedendole di risalire il fosso. I cuccioli mancano all'appello, e i carabinieri hanno trovato sul ciglio del canale ordinatamente appoggiati i due guinzagli, le chiavi di casa e il cellulare della vittima. E c'erano altri quattro cani che Polina stava addestrando e che gironzolavano liberi nella zona della scomparsa.

È stata la madre, che vive a Torino, a chiamare i carabinieri: l'ultimo contatto alle 15 di venerdì, poi il cellulare risultava sempre spento. Preoccupata ha lanciato l'allarme. Nell'appartamento dell'ex modella, in via Roma a Valeggio, tutto era in ordine. I vicini l'avevano vista allontanarsi con i cani. Poi il ritrovamento dei guinzagli e dei suoi effetti personali in riva alla roggia ha fatto cadere l'attenzione sulle acque torbide del canale. Seguendo l'intuizione i carabinieri hanno fatto intervenire il nucleo Saf dei vigili del fuoco. Le ricerche si sono concluse all'alba: il cadavere di Polina stato recuperato 700 metri a valle dal punto in cui aveva lasciato il cellulare. Su cui i carabinieri hanno trovato decine di telefonate fatte a vuoto dalla madre.

Polina Kochelenko aveva vissuto un momento di notorietà nel 2015: era stata la bellissima protagonista della prima puntata del reality show L'isola di Adamo ed Eva, presentato da Vladimir Luxuria su Deejay Tv.

Lunedì 19 Aprile 2021

