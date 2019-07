Festa a Leolandia per il 48° anniversario, tra appuntamenti e sorprese. Tutti i sabati le serate al parco giochi si illuminano con le Notti Magiche, ovvero scoppiettanti spettacoli pirotecnico che prolungano il divertimento fino alle 22. E poi la musica con le esibizioni live di Cristina D'Avena: la regina delle sigle dei cartoni animati (lo show è in programma anche domani) coinvolge il giovane pubblico in uno spettacolo dal ritmo scatenato. I baby spettatori possono cantare e ballare. E ancora. Dopo il grande successo della primavera, con migliaia di bimbi accorsi da tutta Italia per poterli conoscere dal vivo, anche Bing e Flop, gli amati personaggi della popolare serie tv, confermano la loro presenza per l'intera estate: esplode l'allegria con il loro mini live show. A Leolandia non mancano nemmeno le opportunità per rinfrescarsi con l'acqua, prima fra tutte la Baia dei Piccoli Surfisti: è la nuova area stile beach dove giocare tra tante attrazioni, come il grande faro da cui scivolare fino a terra, il laghetto, le pozzanghere elastiche. Tante inoltre le giostre acquatiche dove cimentarsi in battaglie d'acqua.

Capriate San Gervasio (Bg), informazioni al sito www.leolandia.it.(S.Rom.)

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA