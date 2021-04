Ferruccio Gattuso

Il teatro vede giallo, ed è festa. Gli spazi milanesi preparano alla riapertura, fra dubbi e certezze, a cominciare dal 4 maggio in poi.

L'Elfo parte dal 4 maggio con Lo Strano caso del cane ucciso a mezzanotte dal libor di Mark Haddon La notte dell'Antigone sul caso Cucchi; seguiranno Il rumore del silenzio sulla strage di piazza Fontana e, dal 7 giugno, Il seme della violenza. Il Parenti apre da fine maggio ma, commenta cauta Andrée Ruth Shammah, «a preoccupare è il coprifuoco, e servirebbero certezze su una riapertura definitiva». Il Piccolo mette in scena Ladies Football Club di Stefano Massini con Maria Paiato dal 4 al 16 maggio al Teatro Studio; A German Story sarà dal 26 giugno all'11 luglio al Grassi. Anche la Triennale riparte con il Festival Fog tra il 4 e il 16 maggio e fino a luglio.

Il Nazionale, palco prediletto del musical, si muove con cautela: «È stata dura seguire gli stop and go del governo spiega l'ad di Stage Entertainment Matteo Forte quindi per una piena attività si parla di fine settembre, forse qualche spettacolo in data unica a maggio, così come potremmo avere la Musical Academy per i più giovani. La riapertura al 50% di capienza per noi non è conveniente. Torniamo alla grande con il musical Pretty Woman la prossima stagione».

Anche il Manzoni, nelle parole del suo direttore Alessandro Arnone, «deve essere realista»: «Siamo ottimisti per settembre, stiamo allestendo un cartellone di 215 recite ma restiamo un teatro che ospita e non produce. Per maggio dobbiamo valutare la disponibilità delle compagnie, con il rischio di cambi colore e che saltino le date». Una buona notizia è che al Manzoni Massimo Romeo Piparo in estate aprirà l'Accademia Sistina per i giovani perfomer di musical di 8-16 anni.

Gaia Calimani, presidente di MTM, avverte: «Forse era meglio aprire a settembre, ma era importante dare un segnale al pubblico: le porte sono aperte. Certo, per noi ci sono i problemi di programmazione dopo 450 giorni di chiusura». Il Leonardo, in via di ristrutturazione,apre a settembre; al Litta dal 13 maggio c'è Troia City la verità sul caso Aléxandros di Antonio Piccolo e, a giugno Decameron, una storia vera di Filippo Renda.

