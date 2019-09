Ferruccio Gattuso

Il Concerto del Cuore sta diventando un appuntamento fisso in città. Come l'anno scorso, l'evento benefico promosso dalla Fondazione del Gruppo San Donato a favore della ricerca sulle malattie cardiovascolari torna sul palcoscenico del Teatro degli Arcimboldi domenica, con la conduzione dei comici Katia Follesa, Angelo Pisani e Stefano Fisico. Tra i protagonisti di un cast musicale importante c'è anche la milanese Bianca Atzei, voce ed volto celebre anche per le sue apparizioni in tv.

Che cosa l'ha convinta a partecipare a questo concerto?

«Motivi professionali e personali. Tra i primi, la soddisfazione di essere stata inviata insieme ad artisti come Max Pezzali, Arisa, Federica Carta, Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors e Virginio. In secondo luogo, io ho avuto seri problemi di salute a causa del cuore».

Di che tipo?

«Sono stata ricoverata d'urgenza e operata. So cosa significhi affrontare un momento del genere, pensare di perdere la propria vita. Oggi per me la cosa è psicologicamente superata, ma non dimentico».

Oggi la sua vita è di corsa: due Festival di Sanremo alle spalle, un reality come L'Isola dei Famosi, la relazione conclusa con Max Biaggi e ora l'amore con Stefano Corti de Le Iene.

«Il mio singolo estivo La mia bocca è andato bene, ho avuto un tour fitto, difatti Stefano si è fatto una vacanza da solo in Nepal. Sì, sono felice. Dell'Isola non rinnego nulla: anzi, il pubblico ha visto per la prima volta il mio volto reale, e mi ha apprezzata. Non lo rifarei per la fame che ho patito».

Ora nei suoi progetti c'è solo la musica?

«Per un po' si. La scorsa stagione ho fatto anche un musical, Men In Italy: a convincermi sono stati il mio amico Jonathan ex Gieffe e la grande Iva Zanicchi. A lei non potevo dire di no».

