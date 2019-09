Ferruccio Gattuso

È una stagione fitta di volti noti della commedia teatrale e televisiva quella che prenderà il via al Teatro Manzoni dal prossimo ottobre. Presentato ieri mattina sullo storico palcoscenico, il calendario 2019/2020 ha visto tra i protagonisti Maria Amelia Monti, in scena dal 7 al 24 maggio prossimi con Miss Marple Giochi di prestigio. Sorriso irresistibile come sempre, l'attrice milanese doc emigrata a Roma si è raccontata a Leggo.

Ricordavamo una Miss Marple più anziana e meno carina: cos'è successo?

«Bé, è successo che l'idea di far esordire per la prima volta in assoluto Miss Marple nel teatro italiano mi intrigava. Siamo riusciti ad avere i diritti di questo giallo molto noto nei teatri inglesi e internazionali. E poi se leggete Agatha Christie, scoprirete che Miss Marple non è mai descritta in modo molto preciso, come l'ispettore Poirot ad esempio».

Lei è un volto celebre della commedia: come mai un giallo?

«La storia è avvincente, ci sono ironia, colpi di scena e la ricetta della Christie infallibile: parla di morti e di uccisioni macabre, eppure si divertono tutti dai bambini agli anziani. Nessuno si angoscia».

Da trent'anni vive a Roma: lo fa da milanese o da romana adottata?

«Resto milanese, basta sentirmi parlare. Adoro Roma ma è diventata una città difficile oggi. Milano, invece, vive una primavera incredibile. Sono cresciuta in via De Amicis, e ancora oggi se posso vado in zona Sant'Ambrogio, a godermela. Vengo da una famiglia di architetti, e in quella zona alcuni palazzi portano la firma di casa, mi sento coccolata da quelle strade».

Fiction e sit-com in tv, il pubblico l'ha sempre amata: e oggi?

«Oggi la tv è cambiata. La sit-com sembra non andare più, in giro c'è più rabbia e discontento che ironia. Ma la ruota girerà. Ai tempi di Finalmente soli con Gerry Scotti ci divertimmo un sacco, e ogni tanto le repliche tornano in tv. Manca l'intenzione di tornare a produrre qualcosa del genere».

