Dardust per piano solo. Terzo appuntamento targato Mi Ami Festival & Circolo Magnolia Cuori Impavidi powered by Flowe, rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell'Idroscalo. Oggi il protagonista assoluto è Dardust, pianista di fama internazionale nonché produttore di hit di successo (Soldi e Barrio di Mahmood, ma anche Nero Bali di Elodie) Dardust proporrà uno show intitolato Lost in space, un concerto-racconto che compie un viaggio musicale nella discografia dell'acclamato pianista. A rendere ancora più suggestiva la musica di Dardust, in un continuo oscillare tra neoclassica ed elettronica, sarà il bellissimo palco sull'acqua dell'Idroscalo. In apertura di serata Vincenzo Parisi, pianista di formazione accademica non estraneo anche al territorio pop.

Stasera. Via Circonvallazione Idroscalo, 41. Ore 21. Biglietti 23-18 euro.

