Dal 2 al 10 ottobre Milano diventa la capitale del vino mondiale con il ritorno della Milano Wine Week. Una kermesse che per nove giorni trasforma la città in una sorta di grande parco divertimenti per l'enorme pubblico di appassionati di bianchi, rossi, rosati e bollicine oltre ad essere un'importante occasione di business per tutti gli operatori del settore.

Eventi, masterclass, degustazioni, premi, presentazioni sparsi per tutta la metropoli, divisa per l'evento in dieci Wine District dove locali, ristoranti, showroom e atelier proporranno tantissimi appuntamenti speciali, aperitivi e cene mirate dedicate ai prodotti dei Consorzi partner della Milano Wine Week. Il Franciacorta in zona Brera/Garibaldi/Solferino, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti docg in Sempione/Arco della Pace, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco docg a Porta Nuova/Gae Aulenti, il Consorzio Tutela Lugana doc a Porta Romana; il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese in zona Eustachi/Plinio, il Brunello di Montalcino in Galleria Vittorio Emanuele, il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella a Marghera/Sanzio, quello del Vino Chianti ai Navigli, quello della Tutela Vini d'Abruzzo a Porta Venezia e InLiguria in zona Isola.

In ogni distretto, un infopoint permetterà di creare il proprio percorso fornendo i dettagli delle attività della zona così come i più tecnologici potranno impostare l'itinerario ideale utilizzando la nuovissima app W (come wine e come world), con la quale, tramite la digitalizzazione di tutte le carte vino dei ristoranti che aderiscono all'iniziativa si potrà scegliere dove cenare scegliendo l'etichetta preferita, oltre a partecipare a party e degustazioni esclusive, accumulando almeno tre esperienze della manifestazione. Un'edizione 2021, innovativa e aperta al digitale per la Milano Wine Week ideata da Federico Gordini, che per l'evento inaugurale in collaborazione con Trentodoc coinvolgerà quattro rooftop milanesi e Palazzo Bovara con un brindisi trasmesso in diretta streaming sui canali social della manifestazione, sulle frequenze di Rds 100% Grandi Successi e sul canale 265 del digitale terrestre Rds Social TV.

Tra gli eventi imperdibili in programma sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle 12 alle 19, al Megawatt Court la degustazione di oltre 1400 vini in occasione della presentazione della guida di Slow Wine 2022; la mostra in corso Vittorio Emenuele per i 60 anni di Berlucchi, con iniziative nei locali nei dintorni; la gigantesca opera immersiva, tra sogno e realtà, di Pasqua Vigneti e Cantine realizzata in collaborazione con Base Milano, visitabile gratuitamente dal 6 al 9 ottobre, dalle ore 18 alle ore 22. Un avvertimento: tutti gli appuntamenti della Milano Wine Week sono fruibili solo se muniti di green pass. L'elenco completo su milanowineweek.com.

