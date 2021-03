Anche Belen al party degli assembrati

Belen Rodriguez c'era, ma con l'assembramento che si è scatenato all'inaugurazione sabato sera al The Sanctuary, nuovo locale nell'ex scalo ferroviario di Lambrate, non c'entra: «Sono arrivata con il mio compagno (Antonino Spinalbese, ndr), abbiamo pranzato e ce ne siamo andati intorno alle 17 - ha detto all'Adnkronos - non ho visto folla, stavamo in una zona riservata». Invece dopo qualche ora - lo testimoniano le centinaia di immagine postate sui social dai clienti, accompagnati da messaggi tipo «il Covid non esiste» - la situazione è degenerata in una serata senza regole, balli, musica e drink, con decine di persone assembrate e senza mascherine sul volto.

«Sono mortificato, non doveva succedere, tutto è accaduto in un attimo di distrazione imperdonabile» si è scusato Stefano Papa, fondatore del The Sactuary.

