MILANO - Icardi-Juve: scende in campo Agnelli, intanto Wanda si cautela cercando casa a Napoli. Mentre l'ex capitano prosegue nella preparazione da separato in casa a Cornaredo, escluso dalle sedute tattiche della squadra e dal primo test-match di domenica contro il Lugano, a fari spenti continuano anche gli ammiccamenti di mercato tra Wanda Nara e la Juventus.

In pole position nella corsa a Maurito, ma tallonata a vista dal Napoli di De Laurentiis, rilanciato dall'indiscrezione di un blitz campano di Lady Icardi per valutare l'acquisto di un appartamento nel capoluogo.

Il viaggio-lampo della moglie-agente del rosarino ha avuto luogo nella giornata di martedì, con partenza in treno da Milano-Centrale alla volta di Napoli di buon mattino e documentata da un selfie con un tifoso. Resta da capire se per un semplice investimento immobiliare o per un futuribile trasferimento in azzurro del marito. Ma con la dirigenza partenopea nessun vertice. Gli ultimi contatti con il club di De Laurentiis risalgono, infatti, a settimana scorsa, con proposta d'ingaggio (7,5 milioni a stagione più bonus) recapitata dal ds Giuntoli ma congelata da Maurito e consorte in attesa di Madama. Nei pensieri di Icardi la Juventus rimane, infatti, la prima scelta.

Meno in quelli di Marotta e Ausilio, indispettiti dagli ultimi sgarbi di mercato di Paratici (leggi i sondaggi dei giorni scorsi per Lukaku) e dalla valutazione (non più di 40-45 milioni) stabilita da tempo alla Continassa per l'ex capitano. Serve un altro interlocutore e, soprattutto, un'offerta al rialzo in grado di pareggiare almeno i 60 milioni preventivati dal Napoli per Icardi. E il candidato giusto è Andrea Agnelli, disposto a trattare in prima persona con Marotta per accelerare la pratica e sbloccare l'impasse. Esattamente come Piero Ausilio, che nel tardo pomeriggio di ieri è volato in Inghilterra per discutere con l'amministratore delegato dello United, Ed Woodward, di Romelu Lukaku, primo obiettivo per l'attacco. L'Inter punta a chiudere per 70 milioni, tra prestito e riscatto obbligato, in giornata il summit tra club per il belga.

A Milano, invece, Beppe Marotta, che avrà il compito di definire gli ultimi dettagli dell'affare-Barella con il Cagliari. E apertura anche sul fronte Dzeko, con nuovi contatti sull'asse Milano-Roma e 2 milioni in più (da 10 a 12) di offerta nerazzurra.

