Al Buzzi un'incubatrice da influencer

Chiara Ferragni dopo il ricovero della figlia Vittoria organizza una raccolta fondi per donare all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi una nuova incubatrice.

Il Buzzi è l'ospedale in cui era stata ricoverata la figlia Vittoria, a causa dell'ormai tristemente noto virus sinciziale. Passata la paura, l'influencer e il marito Fedez si sono lanciati in un nuova iniziativa di beneficenza. Ferragni nelle sue stories da Instagram ha infatti sapere che vuole utilizzare i proventi della vendita dei suoi prodotti per regalare alla struttura sanitaria una nuova e indispensabile incubatrice: «In questo video vedete ha scritto nel post - Gianluca Lista, direttore della neonatologia dell'ospedale Bambini Buzzi che mostra l'incubatrice che verrà comprata con i ricavi dei vostri acquisti sul mio profilo Wallapop. Ne possiedono già due, con il nostro contributo ne potranno comprare una terza».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA