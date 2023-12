Oroscopo, quanto influisce nelle relazioni di coppia? Ecco lo strumento per calcolare l’affinità tra due persone

di Nikita Moro

A piccoli passi il mondo dell'astrologia si avvicina sempre di più a quello più intimo dell'uomo. La sua sfera personale è ormai invasa dal "cosa dicono le stelle" in una giornata grigia e cosa imputa l'oroscopo durante un periodo nero e poco felice. Ma fino a che punto l'astrologia può incidere sulle vite degli uomini? E quanto sull'affinità sentimentale tra due persone?

Per 4 coppie su 10 l’astrologia influisce sull’andamento della relazione: ecco lo strumento per calcolare il livello di compatibilità.

Il sondaggio

Secondo un sondaggio lanciato dalla Community di Matrimonio.com, per 4 coppie su 10 l’oroscopo può aiutare a capire se una relazione durerà o se sia destinata a naufragare.

L'oroscopo

Il mondo si divide in due categorie: da un lato c’è chi segue l’oroscopo con assiduità e crede fermamente che i segni zodiacali incidano sul carattere delle persone e sull’affinità di coppia, dall’altro ci sono gli scettici che ritengono che le affermazioni dell’astrologia vadano prese con le pinze e, soprattutto, con una giusta dose di leggerezza. Ma cosa pensano a riguardo le coppie italiane? Si affidano alle stelle per iniziare o proseguire una relazione oppure non si lasciano condizionare? Quanto è importante per i futuri sposi conoscere la compatibilità di coppia in base all’oroscopo?

Le tetimonianze

Credere o non credere nell’oroscopo? Un dilemma intramontabile che spacca quasi a metà anche il nostro Paese. Infatti, secondo il sondaggio lanciato dalla Community di Matrimonio.com, ben il 41% delle coppie italiane ritiene che l’astrologia incida notevolmente sulla compatibilità di coppia. Per 4 futuri sposi su 10 quindi non ci sono dubbi: calcolare l’affinità sentimentale in base all’oroscopo può aiutare a capire se la relazione durerà o se sia destinata a naufragare.

«Oltre a influenzare i tratti distintivi della personalità, lo zodiaco ci fornisce preziosi consigli e ci permette di capire in anticipo se abbiamo scelto o meno la persona giusta», sostiene Ivana, utente iscritta alla Community e sposa di dicembre 2024. Più della metà degli intervistati (59%) considera invece l’oroscopo un passatempo da non prendere troppo sul serio. «A prescindere dai segni zodiacali sono il carattere e le esperienze condivise che creano l'affinità», assicura Giulia (sposa di settembre 2024).

Il 73% dei futuri sposi consulta l’oroscopo. Se è vero che la maggioranza dubita che i segni zodiacali possano realmente influire sulla compatibilità di coppia, è interessante anche sottolineare che, sempre secondo il sondaggio, un significativo 73% afferma comunque di credere nelle stelle e di consultare ogni tanto o assiduamente l’oroscopo. Per calcolare la compatibilità di coppia in base all’oroscopo, Matrimonio.com ha ideato un nuovo Test di compatibilità Ecco come funziona.

Il test

Selezionando i segni zodiacali di entrambi, questo strumento ne valuta la possibile compatibilità, fornendo un’analisi dettagliata della combinazione scelta e dando consigli personalizzati per migliorare l’equilibrio di coppia.

