L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana per i segni zodiacali: l'Acquario ha voglia di cambiare, tensioni per il Leone

L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 gennaio in onda a "I Fatti Vostri". Il noto astrologo si avvale della consueta classifica dei segni più fortunati per fare le sue previsioni. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana con i consigli di Paolo Fox e i segni sul podio. L'astrologo ribadisce che la concentrazione di pianeti congiunti nel segno dell'Acquario porta a una piccola rivoluzione. Una situazione astrale che porterà delle novità.

L'oroscopo

LEONE

Al dodicesimo posto il Leone. Vi trovate un po' sotto pressione. I pianeti si concentrano in posizione opposta rispetto alla vostra. Vorreste stare più sereni, ma non riversate le tensioni in amore.

SCORPIONE

I pianeti possono provocare dei ripensamenti nello Scorpione, all'undicesimo posto. Fino a metà febbraio è meglio che vi tuteliate. Le agitazioni potrebbero portare a dei momenti complicati nelle relazioni. Dovete gestire tutto con attenzione.

VERGINE

A sorpresa la Vergine è al decimo posto della classifica dei segni zodiacali per questa settimana. Vi servirà energia per gestire i contratti a maggio e giugno. Bello il cielo per le relazioni, ma avete poco tempo per l'amore.

CANCRO

Un segno che avrà molto nelle prossime settimane, ma che adesso è al nono posto. Dal 18 febbraio ci saranno belle ricompense, ma in questi giorni avete bisogno di farvi scivolare le cose addosso. Dovete ancora risolvere i nodi del 2020.

TORO

Il segno del Toro è collocato all'ottavo posto della classifica. Piccole tensioni in corso perché nelle prossime settimane non riuscite a controllare le cose che vi riguardano. Se qualcosa non quadra protesterete. Attenzione ai rapporti con gli altri.

PESCI

Per i Pesci va molto meglio, soprattutto per i sentimenti. Siete al settimo posto perché la situazione è migliorata in amore. Andiamo incontro a un periodo migliore, ma ancora c'è qualche nebbia.

GEMELLI

I Gemelli sono al sesto posto, esattamente a metà della classifica. Periodo importante, ma non ancora eccezionale. Il risultato positivo arriverà. L'amore deve essere gestito con molto fervore. Molte coppie avranno successo, l'anno è fortunato.

ARIETE

Paolo Fox colloca il segno dell'Ariete al quinto posto. Non dovete fermarvi proprio adesso. Non dimenticate che l'amore è molto importante nella vostra vita, andrete incontro a un periodo più gestibile.

BILANCIA

Gli appartenenti al segno della Bilancia sfiorano il podio. Sono al quarto posto della classifica. Le cose vanno meglio, ma se c'è un rapporto da definire o qualcosa da capire è meglio parlare subito.

SAGITTARIO

Sul gradino più basso del podio il segno del Sagittario. La settimana vi vede attivi e fortunati. Siete molto dinamici e state recuperando tutto quello che avete perso nel 2020. Buon cielo.

CAPRICORNO

Secondo posto in classifica per il segno del Capricorno. Avete forza nelle trattative perché avete abilità di negoziazione. Piano piano riuscite ad avere quello che volete. Il consiglio dell'astrologo è di avere pazienza.

ACQUARIO

Al primo posto il segno dell'Acquario. La concentrazione di pianeti nel segno porta a una rivoluzione con molti equilibri che potrebbero cambiare. Siete il punto focale del cambiamento e vi sentite in dovere di modificare certe situazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 12:47

