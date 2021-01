Oroscopo di Paolo Fox del weekend: i Pesci recuperano in amore, buone notizie per la Vergine sul lavoro

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend come ogni settimana spiega nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari elementi dello zodiaco: ecco segno per segno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

ARIETE. Potrebbe essere meglio rimandare un discorso, domani Venere è dissonante. Sul lavoro è un periodo di recupero, molti si stanno ponendo delle domande.

TORO. Siate più disponibili in amore, domani sono promessi nuovi incontri stimolanti. I risultati sul lavoro dipendono molto dalla professione che svolgete, ma questo è il momento giusto per parlare con un vostro superiore.

GEMELLI. Domani Luna, Sole e Mercurio favorevoli, Giove aiuta nel lavoro, invece. Non cercate di rivoluzionare quello che avete.

CANCRO. I nati del segno potranno risolvere alcuni problemi. Gli ostacoli sembrano superati. Cercate di evitare polemiche e se potete rimandate a dopo il fine settimana delle scelte sul lavoro.

LEONE. State vivendo giornate agitate, ma non potete aspettarvi dei risultati immediati. Sabato potrebbero nascere piccole divergenze in amore, ma con la luna favorevole inizia una fase di recupero.

VERGINE. Marte e Luna favorevoli. Arrivano buoni risultati sul lavoro, anche per la vostra capacità di comunicare in questo periodo. Alcuni di voi vorranno vivere le relazioni in maniera piena e sincera.

BILANCIA. Sole e Mercurio favorevoli. Avete una bella energia da sfruttare, in questo periodo siete quasi all'apice della vostra forza.

SCORPIONE. Alcuni nati del segno potrebbero affrontare una questione d'amore, ma da sabato ritroverete la serenità se evitate discussioni inutili. Possibile risoluzione per alcuni problemi economici.

SAGITTARIO. Cercate di non cedere all’agitazione, questo non è il momento di sperimentare. Alcuni di voi risentiranno di un forte nervosismo, sarebbe bene chiarire quello che non va.

CAPRICORNO. Il weekend è promettente. Sono in arrivo nuone notizie sul lavoro anche se i temi devono ancora maturare. Alcuni di voi sabato potranno vivere delle relazioni nuove.

ACQUARIO. Luna dissonante, meglio evitare polemiche visto l'alto tasso di agitazione che domina il vostro segno. Cercate di puntare sulla creatività.

PESCI. Inizia un bel periodo di recupero ma cercate di affrontare le cose con calma. La giornata di sabato porta qualche disagio sentimentale, migliora però in serata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 13:41

