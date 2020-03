Oroscopo del weekend di Paolo Fox: Vergine pronta a recuperare, buone notizie in vista per il Capricorno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 18:42

, come ogni settimana, ha redattoIn questo periodo di crisi per tutti l'astrologo continua a dare le sue interpretazioni delle stelle attraverso l'app. Ecco nel dettaglio come saranno amore, lavoro e fortuna per i segni dello zodiaco:Sarà un fine settimana in cui avrete bisogno di distrazioni. Ora potete recuperare dopo alcune giornate pesanti. Venere in questo momento è favorevole.Potete organizzare progetti futuri in questo periodo, ma con Saturno dissonante potrebbero esserci dei ritardi.Ora è tempo di consolidare un amore.Sarete chiamati entro il 22 a fare una scelta importante. Saturno torna favorevole e vi darà maggiore forza sul lavoro e nei rapporti interpersonali.Sono giornate faticose, ma stanno arrivando delle novità positive. Questo è un periodo difficile per tutti, ma a voi questa situazione potrebbe avere portato addirittura un piccolo vantaggio.Avreste bisogno di pace e serenità, purtroppo però in questi giorni è difficile. Nel lavoro siete in una situazione delicata, che potrebbe non sistemarsi entro breve tempo. Non riversate il nervosismo in amore.Avete bisogno di riflettere sul vostro futuro. Nei prossimi giorni le cose miglioreranno, appena la situazione difficile che si sta vivendo migliorerà si potrà realizzare quello che avete in programma.Potreste aver avuto arreggiamenti di chiusura verso chi vi circonda, ma la tensione non durerà molto e nel weekend vivrete momenti sereni.State attenti alle provocazioni. Potrebbero crearsi agitazioni all'interno di un gruppo. In amore siate prudenti, specialmente in questo fine settimana.Siete costretti a rallentare, la situazione attuale non vi permette di fare molto e nemmeno l'oroscopo. Potrebbero esserci degli attriti in amore, specialmente se il partner vi contraddice.In questi giorni potrete pensare alle cose che verranno, cercate di capire la strada da percorrere per i prossimi giorni.Siete molto turbati in questo periodo, anche l'amore torna a darvi delle preoccupazioni, solo se avete la persona giusta a fianco riuscirete a stare sereni.Potrete riallacciare rapporti interrotti da tempo. Le coppie in crisi potrebbero essersi lasciate o essere sul punto di una pausa di riflessione. Avete bisogno di sentirvi amati.