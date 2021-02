Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 febbraio: l'Ariete recupera, tensioni per il Leone

L'Oroscopo di Paolo Fox torna come ogni lunedì per le previsioni per tutta la settimana dal 15 al 21 febbraio 2021. A ogni segno zodiacale vengono attribuite le stelle della fortuna e dati suggerimenti e consigli. Appuntamento imperdibile per chi crede agli oroscopi, ma come dice il famoso astrologo della televisione: «Non credete, ma verificate». Di seguito quello che dice le stelle segno per segno.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA

ARIETE

Cinque stelle al segno dell'Ariete, in netto recupero dopo settimane difficili. Va bene soprattutto l'amore, ma alcune siturazioni restano pesanti. Per le coppie che hanno superato i problemi nati negli ultimi mesi è arrivato il momento di ripartire. Sul lavoro la crisi attuale vi ha portato a sospendere molte questioni, ma presto le cose si rimetteranno in moto.

TORO

Per gli appartenenti al segno del Toro qualcosa non va in amore. Per questo l'astrologo dà tre stelle per la settimana. Sul lavoro è in vista una scelta professionale importante, ma l'astrologo mette in guardia: Chi vuole mettersi in proprio è meglio che ci pensi bene.

GEMELLI

I Gemelli continuano, invece, con il periodo felice. Si tratta di uno dei segni più fortunati del 2021. Questa settimana cinque stelle con nuove conoscenze in vista. Un ottimo cielo per l'amore, mentre per il lavoro avete una grande capacità creativa e progettuale. Ci saranno occasioni per dimostrarlo.

CANCRO

La fase più pesante per il Cancro è passata. Ormai siete liberi da Saturno e in amore potrebbero esserci situazioni interessanti con Ariete e Scorpione. Quattro stelle per questa settimana. E sul lavoro è giusto chiudere una situazione che non vi piace più. Potrete rimettervi in gioco.

LEONE

Tre stelle per i Leone. Siete ancora troppo diffidenti e non aprite il vostro cuore. Attenzione alle polemiche: evitate di scatenarle tra lunedì 15 e martedì 16 febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, siete demotivati e avete il desiderio di abbandonare un progetto che vi ha fatto penare.

VERGINE

Quattro stelle per il segno della Vergine. Finalmente anche in amore le stelle sono positive. Avete la tendenza di seguire più la ragione, ma questa settimana potreste provare ad ascoltare anche il cuore. L'astrologo raccomanda però cautela con i segni Pesci e Scorpione. Accordi o contratti entro la fine di aprile.

BILANCIA

Cinque stelle alla Bilancia, al centro del fermento di questi giorni. Ottimo cielo per gli incontri e le novità. Avete la buona dose di energia e il 2021 sarà un anno importante per coloro che possono e vogliono fare un figlio. In ambito professionale avete una nuova e interessante prospettiva.

SCORPIONE

Tre stelle al segno dello Scorpione. Il lavoro vi frena, ma potrebbe andare meglio in primavera. Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio, con la Luna in opposizione, potrebbero esserci disagi nei rapporti di coppia. La giornata di venerdì 19 febbraio per molti potrebbe essere un momento di verifica.

SAGITTARIO

Per il Sagittario la settimana promette incontri piacevoli e aumenta la voglia di amare. I primi giorni della settimana sarete pieni di energia e farete vedere di cosa siete capaci. Anche per voi cinque stelle. Le coppie, invece, devono fare attenzione alle questioni finanziarie e chi si è separato da poco deve risolvere un problema familiare.

CAPRICORNO

Agli appartenenti al segno del Capricorno quattro stelle. Siete un po' giù perché non trovate l'amore: lunedì 15 e martedì 16 saranno due giornate cruciali. Sul lavoro, invece, siete pronti a fare una scelta. A fine maggio atteso un cambiamento di lavoro.

ACQUARIO

Paolo Fox consiglia al segno dell'Acquario di non sottovalutare gli incontri questa settimana. Quattro stelle perché tutto quello che inizia adesso potrebbe evolversi in maniera interessante. Ottimo cielo per l'amore, ma per qualcuno potrebbe tradursi in una tentazione e in un tradimento. Attenzione ai passi falsi.

PESCI

I Pesci hanno tanta voglia di amare e l'avranno ancora di più a partire da marzo con Venere nel segno. Le coppie di vecchia data potrebbero, però, avere qualche problema di troppo. In ambito professionale avrete più energia rispetto alle settimane precedenti. Sarà tanta la voglia di fare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA