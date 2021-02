Neve al Sud, anche in Sicilia: imbiancati i monti a Palermo, scuole chiuse in due province

Neve al Sud, anche in Sicilia, dove certamente gli abitanti non sono abituati a vedere i propri paesaggi ricoperti di bianco. L'isola si è svegliata stamattina nella morsa del maltempo, con vento gelido, neve e un brusco calo delle temperature. Neve e ghiaccio nella zona centrale della regione, imbiancati i monti che circondano la provincia di Palermo. Scuole chiuse in provincia di Enna e Agrigento.

A Troina, in provincia di Enna, dopo la nevicata di questa notte, il sindaco Sebastiano Venezia, ha disposto la chiusura delle scuole e diverse automobili sono rimaste bloccate a causa della neve e del ghiaccio lungo la Sp 34. Venezia ha invitato tutti i cittadini «a evitare gli spostamenti fuori sede se non strettamente necessari».

Scuole chiuse, con ordinanza del primo cittadino Giuseppe Mangiapane, anche a Cammarata, in provincia di Agrigento. Il personale del libero consorzio sta effettuando una ricognizione delle strade, molte delle quali ghiacciate, della provincia agrigentina. In alcuni tratti è stata necessario l'impiego dei mezzi spargisale e il transito è consentito solo con catene o pneumatici da neve. In tilt i collegamenti con le isole minori. Le Eolie sono isolate da ieri. Le mareggiate hanno provocato diversi danni e sulla parte alta di Lipari è anche caduta la neve.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA