San Valentino, una sciarpa per festeggiare l'amore senza confini

L’amore universale, senza barriere, distinzioni di sesso. E anche quello (nobile) verso il mondo animale. È questo il messaggio chevuole lanciare per celebrare la festa di San Valentino.Il brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, mette a disposizione gratuitamente sul suo sito il pattern-guida per la creazione di una grande e avvolgente sciarpa rossa di lana pregiata.Avvolgente, come il messaggio d’amore universale chelancia. La realizzazione della sciarpa è semplice, anche per un uomo, a conferma di una passione che i dati danno sempre più trasversale per sesso e età. Dunque, chiunque procederà all’ordine potrà presentarsi al fatidico romantico incontro con il prodotto finito.Il modello e tutte le informazioni necessarie per procedere alla sua realizzazione sono disponibili gratuitamente. Una volta cliccato su “SCARICARE” sarà possibile effettuare la registrazione per entrare nell’area “pattern gratuiti” (dalla voce del menu principale “pattern e video”) e scaricare il pattern e l’agile guida in cinque lingue, italiano compreso.A quel punto, per realizzare un originale pensiero d’amore, ci si dovrà procurare semplicemente l’occorrente: 5 gomitoli di lana, i ferri da maglia di 15mm, un ago da lana per cucire e rifinire.In allegato alcune immagini a corredo. Cliccando qui puoi scaricare anche le altre immagini ambientate in alta risoluzione della sciarpa.