Nuova vita a jeans e capi di cotone: la collezione di filati riciclati amica dell'ambiente

Lunedì 1 Luglio 2019, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moda, fai da te e materiali riutilizzati. Sono questi i capisaldi della Recycle Yarn Collection di We are Knitters, il brand specializzato in kit per maglia e uncinetto. Si tratta di una proposta molto particolare che punta su materiali riciclati, a conferma dell’impegno a favore dell’ambiente che da sempre caratterizza la società spagnola: ricordiamo, tra l’altro, il costante utilizzo di filati delicati naturali al 100% e la busta di carta ecologica e riutilizzabile che accompagna le spedizioni dei kit.La collezione si articola in una serie di kit propedeutici alla realizzazione di maglie estive, kimono, scialli e top. I filati utilizzati sono composti da cotone e denim riciclato: tramite la specifica lavorazione, il filato viene trattato per ottenere un filo molto resistente e sostenibile. Come da tradizione, è molto particolare la selezione dei colori dei filati: Natural, Sky Blue, Spotted Pink, Grey, Navy Blue e Wine.