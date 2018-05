Vittoria Ceretti, da Brescia, tra le modelle più richieste al mondo: «Godetevi ogni momento, in un istante la vita cambia»

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voglio fare la modella. Vittoria Ceretti ha cominciato così. Con un sogno e un concorso, una valigia e tante speranze. Adesso, 20 anni a giugno, bresciana, è una delle modelle che tutto il mondo ci invidia. Protagonista di campagne da Dolce & Gabbana a Giorgio Armani, da Chanel a Versace, da Prada a Gicenchy, vanta 200 presenze in passerella ed è comparsa sulle copertine dei più autorevoli magazine di moda italiani e stranieri. Vittoria ha cominciato partecipando a Elite Model Look Italia, un concorso che da 35 anni seleziona le bellissime e i bellissimi.«È una professione che tiene impegnate e sempre sull'attenti in caso una chiamata inaspettata possa arrivare dal tuo agente. Si tratta anche di un lavoro che ti permette di viaggiare, conoscere persone fantastiche in tutto il mondo e fare esperienze di vita che non tutti sono in grado di fare».«Ho sempre avuto grande ammirazione per tutte le modelle degli anni 90, ma Linda Evangelista resterà sempre la numero uno».«Fisicamente mi viene detto spesso di somigliare a diverse modelle, dipende molto dal trucco. Come carriera, invece, penso sia impossibile definirlo».«Il primo è quello di godersi l'esperienza e viverla al massimo. Quando oggi penso a Elite Model Look tutti i ricordi che sfiorano la mia mente sono positivi. Poi di non buttarsi troppo giù in caso non dovessero vincere, proprio perché anche io non ho vinto. E infine siate voi stessi».«Penso solo a quanto quel momento ha cambiato la mia vita per sempre. Si, provo nostalgia, voglia di tornare quattordicenne e rivivere tutto da capo».«Mi piacerebbe poterle dire di godersi di più quei bellissimi e emozionanti giorni di Elite Model Look perché quando si guarderà indietro si renderà conto che quello era un traguardo che avrebbe trasformato la sua vita per sempre».