Stella McCartney, la collezione eco: arriva We are the weather

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 12:48

, secondogenita di Paul e Linda edi successo, ha deciso di lanciare una, allo scopo di sensibilizzare anche il mondo della moda sul rischio dei cambiamenti climatici. Si chiama 'We are the weather' ed è stata ideata dalla stilista insieme ad un amico, lo scrittoreIl nome della collezione deriva dal titolo di un libro dello stesso Safran Foer, in cui lo scrittore spiegava che una dieta vegetariana ha un minore impatto sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. Da qui, appunto, la frase "Noi siamo il tempo", nel senso che sono anche le scelte dell'uomo a determinare i fenomeni atmosferici. Dopo essere rimasta estasiata dalla lettura del libro,ha deciso di progettare una linea di prodotti realizzati col minor impatto ambientale possibile. Lo riporta l'Independent Sono diversi i prodotti della collezione realizzati da: si passa da semplici t-shirt a maglioni, fino a cappotti e felpe. I prezzi non sono proprio irrisori, ma per chi può permetterselo è un'ottima occasione per dare una mano all'ambiente.