Milano, Carpisa a Cordusio sale sul monopattino: nel nuovo monomarca accessori e idee per la mobilità "verde"

Carpisa a Milano sale sul monopattino alla scoperta di un mondo di accessori legati alla mobilità verde.

Il nuovo store di Cordusio, 5 vetrine, offre oltre alle borse ed accessori Carpisa anche Go Carpisa, linea dedicata alla collezione travel. E poi l'alleanza con i monopattini Helbiz, una delle aziende di micro sharing presente a Milano. Il progetto di mobilità firmato a quattro mani tra Gianluigi Cimmino di Carpisa e Salvatore Palella di Helbiz è Urban. Smart. Green. Da fine novembre in tutti i 400 store Carpisa e Go Carpisa si potrà direttamente noleggiare un monopattino elettrico Helbiz. Ma non un noleggio qualunque bensì con la formula a lungo termine. A dicembre tocca a una capsule di accessori dedicati alla micromobilità con materiali green sempre firmata da Go Carpisa con Helbiz.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 18:15

