Regali di Natale a portata di click con Ordina e Ritira e Bike Delivery: l'iniziativa Lush

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, propone un’esperienza di shopping rinnovata e arricchita da nuovi servizi per andare incontro alle esigenze del cliente, ottimizzare il processo d’acquisto e consegnare in giornata i prodotti direttamente a casa. I negozi Lush romani offrono infatti al cliente l’opportunità di ordinare i prodotti preferiti tramite il comodo servizio Ordina e Ritira che permette di selezionare da un apposito form i prodotti preferiti, inoltrare l’ordine al negozio di fiducia, pagare comodamente online e ritirare l’ordine in negozio saltando la fila. Al servizio Ordina e Ritira si aggiunge l’opportunità di ordinare i prodotti anche tramite i canali social del negozio di fiducia e tramite Whatsapp, così da velocizzare l’esperienza d’acquisto e snellire le file in tutta sicurezza. Lo shopping di Natale pedala verso il futuro con il servizio di Bike Delivery: in tutta la città di Roma è possibile infatti ricevere regali freschi e fatti a mano con consegna in giornata (ideale per regali di Natale anche last minute: la consegna è garantita entro Natale per gli ordini ricevuti fino al 23 dicembre) ordinando su it.lush.com

Ordina e Ritira I negozi Lush romani accolgono il cliente con una profumata novità per uno shopping di Natale in tutta sicurezza: è infatti attivo in tutti i punti vendita il servizio Ordina e Ritira che consente di entrare virtualmente nel negozio Lush preferito, selezionare i prodotti desiderati da un apposito form, scegliere il metodo di pagamento e il giorno e l’ora del ritiro in negozio. Una volta inoltrato l’ordine sarà possibile recarsi nel punto vendita e ritirare i propri profumati acquisti saltando la fila. La tecnologia non dimentica il rapporto umano: è possibile anche pre-ordinare i prodotti attraverso i canali social del negozio e tramite Whatsapp: opzioni che aprono l’opportunità di dialogare con lo staff, chiedere consigli, suggerimenti e trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze o il regalo perfetto per i propri cari. Prevista in ogni punto vendita anche una fascia oraria preferenziale per il ritiro degli ordini così da tutelare il tempo a disposizione di ogni cliente e permettergli di non rinunciare ai propri prodotti preferiti. Il servizio nasce per andare incontro alle nuove esigenze del cliente e per rafforzare il rapporto umano, nonostante la barriera di uno schermo.

Bike Delivery Attivo nella città di Roma anche il servizio di consegna in bicicletta. Effettuando un acquisto online su it.lush.com sarà possibile selezionare l’opzione di consegna Bike Delivery. L’ordine sarà consegnato in giornata al costo di €2.50. Un servizio 100% ecologico che unisce attenzione al cliente e attenzione all’ambiente poiché consegnare in bicicletta permette di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Consultazioni Online Da sempre fiore all’occhiello del brand, il rapporto umano e la customer experience evolvono e diventano 2.0 grazie alle consultazioni online: un servizio altamente professionale e al contempo personalizzato. Un ritorno alla bottega del passato per rispondere in maniera tailor-made ed empatica ai bisogni dei clienti, sviluppando nuove modalità di interazione. Il cliente può prenotare un appuntamento virtuale con il negozio di riferimento ed essere guidato in una vera e propria consultazione one-to-one: potrà spiegare necessità e bisogni e ricevere consigli dello staff del negozio Lush di fiducia. Se lo vorrà, potrà passare in negozio per finalizzare l’acquisto.

Lush Labs L’applicazione per iOs e Android Lush Labs si rivela uno strumento utilissimo a disposizione dei clienti per raccogliere informazioni sui prodotti senza necessità di dimostrazioni: scaricando l’applicazione si potrà accedere alla feature Lush Lens che consente, inquadrando il prodotto desiderato in negozio, di accedere a una scheda contenente informazioni e video dimostrativi, come ad esempio gli effetti di una bomba da bagno che si scioglie nell’acqua

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA