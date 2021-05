Le Coq Sportif presenta la nuova collaborazione con AW LAB

Le Coq Sportif, marchio storico della calzatura sportstyle, presenta due nuovi modelli realizzati in collaborazione e in esclusiva con AW LAB, retailer di riferimento nel mondo delle sneakers. Il brand francese propone per la stagione SS21 due iconici pezzi, reinterpretazione dei classici esemplari court del marchio: la Courtset e la Mastercourt. Due modelli dall’aspetto elegante e semplice, arricchiti da ricercati dettagli che creano un ponte tra passato e presente.

Entrambi infatti traggono ispirazione dal know-how tennistico del brand, riconosciuto per aver vestito due leggende dalla classe unica, quali Arthur Ashe e Yannick Noah, e si propongono oggi per chi vuole essere un’icona di stile non solo in campo, ma anche fuori: play with style on and off the court. Le due esclusive sono in pelle, ovviamente in total white, impreziosite dal logo ricamato sul fianco e stampato sul tallone. La Courtset e la Mastercourt saranno disponibili in tutti gli store AW LAB e online su www.awlab.com.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 15:59

