Giorgia Meloni osa il tailleur fucsia al convegno "Per un'Europa giovane" dove boccia la maternità surrogata: «Pratica disumana»

Anche la Premier Giorgia Meloni segue la moda Primavera/Estate 2024. In occasione del convegno "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro", che si è svolto durante la mattinata del 12 aprile a Roma, ha indossato un tailleur color fucsia che non è passato inosservato ai giornalisti e ai fotografi presenti all'evento. Nelle foto, infatti, la leader di Fratelli d'Italia appare raggiante in questo outfit rosa, che è stato abbinato a una camicia bianca e una semplice collana caratterizzata da un ciondolo nero.

Delle sfumature, queste, che la Premier è solita indossare, non solo perché le fanno risaltare gli occhi chiari e i capelli biondi, ma anche perché il rosa, con tutte le sue sfumature, nasconde un significato che potrebbe ricollegarsi alla sicurezza che mostra nell'ambiente politico. Il rosa, in particolar modo il fucsia, infatti simboleggia la gioia e la soddisfazione provata per le proprie azioni. Rappresenta, inoltre, la capacità di riconoscere il valore delle proprie scelte, seppur non ancora perfette, perché compiute con il massimo impegno possibile. Quindi, possiamo quasi azzardare che, magari, non è stato un caso se Giorgia Meloni ha deciso di indossare questo outfit in occasione in cui ha ribadito il suo punto di vista e le azioni che vorrà prendere in futuro nei confronti della pratica dell'utero in affito.

Le parole di Giorgia Meloni sulla maternità surrogata

In occasione dell'evento romano, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato che con la maternità surrogata viene «alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore».

Poi, la presidente del Consiglio ha aggiunto che «nessuno mi può convincere che sia un atto d'amore considerare i figli come un prodotto da banco in un supermercato, non è un atto d'amore trasformare il legittimo desiderio di avere un figlio in un diritto che puoi garantirti con qualsiasi mezzo possibile.

I colori della Primavera/Estate 2024

Giorgia Meloni ha deciso di vestire un colore che è in tendenza nella moda Primavera/Estate di quest'anno. Ma il rosa non è la sola tonalità che vedremo in questa bella stagione. Secondo le ultime collezioni delle grandi case di moda, come Armani, Gucci e Versace, il colore che va per la maggiore sembrerebbe il verde con tutte le sue sfumature. Un colore che non solo indica speranza verso il futuro, ma che suggerisce anche freschezza e leggerezza in chi lo indossa.

Giorgia Meloni preferisce Armani

Da quando è salita al governo, la Premier ha sempre optato per degli abiti comodi ma, al tempo stesso eleganti. Anche per Il G20 in Indonesia, ad esempio, Giorgia Meloni ha deciso di optare per look sobri e raffinati al tempo stesso, scegliendo sempre delle giacche dai colori chiari. Per l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli altri capi di Stato, aveva deciso di indossare un blazer rosa chiaro con bottoni dorati. Ha poi optato per un sottogiacca nero così come i pantaloni dritti e le décolleté in vernice col tacco a spillo. Un look che, si vocifera, fosse firmato Armani. Uno stilista che, d'altronde, sembrerebbe essere il preferito della leader di Fratelli d'Italia, visto che non è la prima volta che veste questo marchio d'abbigliamento.

