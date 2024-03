Giorgia Meloni gioca a biliardino con i militari italiani in Libano: «Rinunciate a tutto per garantire la pace»

Il ministro della difesa Crosetto ha postato sui suoi social un video del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che gioca a biliardino con i militari del contingente italiano in Libano, coloro che rappresentano «il fossato, la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l'incendio» in Medio Oriente.

Un incendio che da Gaza ha raggiunto il sud del Libano, dove Giorgia Meloni ha visitato i contingenti italiani nelle ore in cui fra le basi di Hezbollah e il nord di Israele si è consumato l'ennesimo scambio di razzi.

Le parole di Giorgia Meloni

Per questo la premier ha ringraziato i soldati per i loro sacrifici: «Rinunciate a tutto per garantire quella pace di cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca seduti comodamente dal divano di casa loro.

Dopo il discorso nella base “Millevoi” di Shamaa, la premier ha pranzato in mesa con i militari e si è concessa anche una partita a calciobalilla. Meloni ha ricevuto un mazzo di rose dai militari, con i quali ha posato per una serie di selfie. A ridosso di Pasqua non poteva mancare un uovo di cioccolato, incartato con i colori della bandiera italiana, che la presidente del Consiglio ha rotto con un pugno.

