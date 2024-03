«Non mi guardi con quello sguardo inquietante», e Giorgia Meloni nasconde la testa nella giacca alla Camera

Il leader di Alleanza Verde Angelo Bonelli risponde nell'Aula della Camera alla replica della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue di domani quando, ad un certo punto, invita la presidente del Consiglio a non guardarlo «con quello sguardo inquietante», mentre lui l'attaccava. Lei, per tutta risposta, si è coperta completamente la testa con la giacca grigio chiara che indossava ed è rimasta così, in questa posa curiosa. Il parlamentare ha quindi mostrato le foto dei bombardamenti a Gaza - scattate durante la missione che ha fatto fino al valico di Rafah con altri parlamentari del centrosinistra - invitandola a guardarle.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA