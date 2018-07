Elite Model Look, si scelgono a Milano le nuove Cindy Crawford

Guardateli bene, tra loro si nascondono le nuove e i nuovi top dell’edizione 2018 di Elite Model Look Italia.

Dalle 10.30 alle 19 di domani, 17 luglio, al Centro MilanoFiori di Assago si accenderanno i riflettori dell’ultimo dei 5 appuntamenti organizzati in giro per l'Italia: già iscritti oltre 800 ragazzi, numero record. Una prima selezione domani, e poi mercoledì il gran finale che decreterà la modella e il modello italiano che parteciperanno alla finale mondo di Elite, in programma in autunno. Ad animare la giornata Manola Moleshi e la musica del dj Stefano Fisico,di Radio Italia.



Il contest, giunto alla 35esima edizione, offre agli aspiranti modelli di realizzare il proprio sogno e diventare le nuove Cindy Crawford, Gisele Bündchen o Vittoria Ceretti. Il casting è gratuito e aperto a tutti, si può ancora partecipare basta avere tra i 14 e i 22 anni, l’altezza (minimo 172 cm per le ragazze e minimo 183 cm per i ragazzi) e il possesso della cittadinanza italiana. Tutte le info su www.elitemodellook.it.

