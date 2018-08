Burberry cambia logo: per la prima volta in vent'anni grazie al designer italiano

Riccardo Tisci lascia Givenchy dopo 12 anni

Era nuova perche dopo la nomina a direttore creativo dicambia ilper la prima volta in vent'anni e si prepara alla presentazione della collezione autunnale il 17 settembre alla settimana della moda a Londra.ha svelato suil nuovo logo realizzato insieme agrafico autore di alcune delle copertine di album più famose della storia, come quelle di New Order e Joy Divison. Sempre sui social aveva annunciato l’inizio di una nuova era con la Resort 2019.Lo stilista pugliese è stato nominato direttore creativo a marzo dopo l’uscita die ha l'intenzione di comunicare e diffondere una visione diversa del marchio inglese,La nuova veste grafica tende a rispecchiare il futuro orientamento. Il logo, nero su bianco, è stato condiviso insieme alla conversazione avvenuta tra Tisci e Saville durante i tre mesi di lavoro. A identificare l'azienda ci sarà un pattern color bianco rosso e miele che vede intrecciarsi le lettere T e B, iniziali difondatore del marchio.