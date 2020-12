Light Up The Future: Alessandra Amoroso e il marchio Fabiana Filippi insieme per aiutare lo spettacolo. «Grazie a chi crede possa esistere un futuro migliore»

Il marchio Fabiana Filippi e la cantante Alessandra Amoroso insieme per aiutare il mondo dello spettacolo in un momento davvero difficile causa panemia. Impegno sul territorio a partire per esempio da buoni per andare a visitare i musei gratuitamente.

E' il progetto “Light Up The Future” destinato alla realizzazione di iniziative a sostegno della comunità e del territorio. Per presentare l'idea, Fabiana Filippi la scorsa settimana ha illuminato una collina a Giano Dell'Umbria, vicino al proprio quartier generale, con una installazione di light art con la scritta Light Un the Future. «Grazie semplicemente a chi crede possa esistere un futuro migliore!», dichiara Alessandra Amoroso.

«Il nostro operato è stato sempre illuminato dai valori della nostra famiglia, motore della nostra impresa e luce di speranza per il territorio e la comunità. Siamo convinti che ognuno di noi abbia un ruolo importante per fare la differenza», afferma Mario Filippi Coccetta. “Light Up The Future” fin da ora sostiene i circuiti museali e le sue professionalità dato che il brand mette a disposizione di tutti i propri dipendenti (e famiglie) voucher per visitare i musei di tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 14:53

