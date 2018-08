Rimborso del canone Rai, la truffa della finta mail dell'Agenzia delle Entrate

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nelle ultime ore, le immagini che recavano un particolare, attribuito ad una grande multinazionale come, hanno iniziato a fare il giro dei social. L'annuncio, d'altra parte, risultava essere decisamente allettante: chiunque abbia un profilocon almeno 200 follower può diventare undi Adidas, ricevendo gratuitamente e in anteprima le ultime collezioni della casa tedesca di abbigliamento sportivo. Peccato, però, che si tratti di una vera e propriaI posti, secondo l'annuncio, sarebbero 100 e per diventare un influencer dibasterebbe averee seguire la pagina Instagram @adidas.influencer_it. Oltre alle collezioni in anteprima, i prescelti, sempre secondo l'annuncio, possono ricevere dei buoni acquisto da spendere sul sito di Adidas. Tutto troppo bello per essere vero... e infatti non lo è.L'account di cui parla l'annuncio, infatti, nonostante porti il nome dinon ha niente a che vedere con la casa fondata da Adi Dassler. Si tratta di un account non verificato e non gestito in alcun modo da Adidas, che ha dovuto smentire tutto e annunciare di essere pronta a tutelarsi per via legale. Non è chiaro se dietro questa falsa iniziativa ci sia unacol metodo del phishing, ma una cosa è certa: Adidas non sta cercando, in Italia, nuovi influencer social.