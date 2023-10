Superenalotto, centrati due 5 da 63 mila euro: ecco dove

di Redazione web

Superenalotto. Nessun "6" nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 76,3 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 27 ottobre centrati però due punti "5", uno a Cicognola, in provincia di Pavia, come riporta agipronews, presso il punto vendita Feffin Giacomo situato in Strada Provinciale 9, e uno a Ripalimosani, in provincia di Campobasso, presso il bar La Taverna del Cortile situato in Via Taverna del Cortile, 9, con i fortunati vincitori che si portano a casa 62.892,16 euro ciascuno.

Da segnalare anche quattro "4 Stella" da 38.126 euro l’uno. L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

