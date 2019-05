Superenalotto, il jackpot a 154,2 milioni: è il più alto d'Europa ed il terzo al mondo

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 maggio 2019: la diretta dalle 20​

Sabato 18 Maggio 2019, 15:33

Ildel, per l'estrazione di oggi, sabato 18 maggio 2019, è arrivato ad una cifra anche difficilmente immaginabile: ben. Al momento, considerando ogni concorso ed estrazione, l'attualedelè il più alto d'Europa ed il terzo più alto al mondo. Nella storia del, invece, si tratta del terzo montepremi più alto di sempre.Vincere oltre 150 milioni di euro grazie al… - e può accadere domani 18 maggio – è un’occasione unica, una di quelle che ti fanno sentire finalmente ricco e senza problemi per un’intera vita. A posto economicamente per te stesso e per le future generazioni.Una cifra dove si scatena l'immaginazione con idee su come spendere questa enorme quantità di denaro.E, l’associazione naturale, è quella di pensare al lusso e non più alla sopravvivenza o solo a esaudire qualche piccolo sfizio.La ricevuta di gioco è un titolo al portatore. Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore.L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte.I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente.Il fortunato vincitore può presentarsi da soloper l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico.Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.Le sedi dell’Ufficio Premi Sisaldove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000€, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta.Il vincitore è tutelato dal rispetto sulla privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti.